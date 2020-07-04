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Polisiye Haberler

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Pennington’un ölüm nedeni aort damar yırtılması... Göçmenköy'de soygun... Mağusa'da uyuşturucu tasarrufu ve yaralama...

Polisiye Haberler

ÇATALKÖY’DE HAYATINI KAYBEDEN KADININ ÖLÜM NEDENİ AORT YIRTILMASI

 Çatalköy’deki evinde 29 Haziran’da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Margaret Melford Pennington’un kesin ölüm nedeninin “aort damar yırtılması sonucu gelişen iç kanama” olduğu açıklandı.

Polis basın bültenine göre, Pennginton’a otopsi yapıldı. Otopside, ölüm sebebi “aort damar yırtılması sonucu gelişen iç kanama” olarak belirlendi.

GÖÇMENKÖY’DE SOYGUN… 5 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BİR GENÇ YÜZÜNE YUMRUK VURULARAK SOYULDU

 Lefkoşa Göçmenköy’de geçtiğimiz Çarşamba akşamı meydana gelen soygunda, 5 kişinin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç yüzüne vurulan yumrukla ciddi şekilde yaralandı; telefonu, kolyesi ve parası çalındı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre 1 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30 sıralarında Göçmenköy’de bir iş yerine ait park yerinde T.U.A.(E-22), C.O.N.(E-21), C.C.İ.(22), N.S.C.(E-24) ve D.T.N.(E-23), Ifeanyı Charles Obiora ile konuştukları sırada aralarında tartışma çıktı.

Obiora’nın yüzüne yumruk vurup ciddi bir şekilde darp eden zanlılar, Iphone Xmax marka cep telefonunu, boğazında takılı bulunan altın kolyesini, pantolonun cebinden 850 TL parasını, telefon kulaklığını, kol saatini, bilekliğini ve bankamatik kartını zorla alarak kaçtılar.

Soygun suçu işlediği için aranan beş zanlı dün bulunarak tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN BİR TUTUKLU

Gazimağusa’daki evinde 3 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 21 yaşındaki bir genç tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.M.K.M.S.’nin (E-21) kaldığı evde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

Polis, bahse konu kişiyi tutukladı ve hakkında soruşturma başlattı.

GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ BİR KİŞİ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ŞİŞLE YARALADI

Gazimağusa’da günün ilk saatlerde tartışan iki kişiden alkollü olan biri, öteki kişiyi kebap şişiyle yaralamaktan tutuklandı.

Saat 01.30 sıralarında Gazimağusa’da Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen yaralama olayında, V.B. (E.39) adlı kişi 220 promil alkollü içki tesisi altındayken, Suat Buruk’la (E-37) aralarında çıkan tartışmada, bir evin önünde aldığı dört kebap şişiyle Buruk’a vurdu.

Suat Buruk’un sol dirseğinden yaralandığı olay sonrası polis V.B.’yi tutukladı ve soruşturma başlattı.

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