Polisiye Haberler

Kalkanlı'da köpek hırsızlığı... Haspolat'ta telefon hırsızlığı... Mevlevi'de kaçak et...

KALKANLI’DA ÇALDIĞI KÖPEKLERİ SATAN İKİ KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Kalkanlı’da Fikret Akmandor’a ait ağıldan iki küçük kangal cinsi köpekleri çalarak satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polis bültenine göre, Kalkanlı'da geçtiğimiz pazartesi 15.00 sıralarında Fikret Akmandor'a ait ağıldan Kangal cinsi bir buçuk aylık iki yavru köpek çalındı.

Polisin hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında R.M (E-36) ve M.T’nin (E-22) köpekleri çaldıktan sonra başka bir şahsa 400 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak R.M tutuklandı, M.T ise aranıyor

HASPOLAT’TA ARAÇ İÇİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Haspolat Sanayi bölgesinde, İbrahim Kaya Uğraşoğlu’na ait park halindeki araçtan cep telefonu çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 11 Haziran’da bir iş yeri önünde park halindeki araçtan cep telefonu; içerisinde takılı sim kartı ve kılıfı ile birlikte çalındı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.B (E-34), tutuklandı.

95 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

29.06.2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Mevlevî - Güzelyurt Anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Y.'nin (E-44) kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 30 kg ağırlığında bütün kuzu eti ile 65 kg ağırlığında dana eti bulundu.

Etlerin emare olarak alındığını kaydeden Polis Basın Subaylığı, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.