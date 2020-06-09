Polisiye Haberler

Mağusa'da uyuşturucu... Girne'de hırsızlık... Lefkoşa'da sahte doktor... Çukurova ve Yenierenköy'de yangın...

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU…2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da S.A.’nın evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada saksılar içerisinde ekili 2 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.A.(E-21) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

HIRSIZLIK

Girne’de 25 Mart tarihinde 13:00 - 19:00 saatleri arasında Cuma Cemiloğlu Sokak üzerinde bir apartmanın zemin katında park halinde bulunan bir iş yerine ait motosiklet çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Ö.(E-36) tutuklanırken, motosiklet bulunarak emare olarak alındı.

DOKTOR OLMADIĞI HALDE, DOKTORLUK YAPTI TUTUKLANDI

Lefkoşa'da O.A. (E-50) Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ne kayıtlı doktor olmadığı halde ikametgâhında para karşılığı hasta kabul ettiği tespit edilerek dün tutuklandı.

ÇUKUROVA VE YENİERENKÖY’DE YANGIN

Çukurova’da dün muhtemelen elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcım sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Hüseyin Taçoy’a ait 5 dönüm ekili buğday, Ömer Taçoy’a ait 3 dönüm anız ve MünürTaçoy’a ait 60 metre uzunluğundaki su borusu tamamen yanarak zarar gördü.

Öte yandan dün Yenierenköy’de, Aysel Kaygan’a ait evin avlusunda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Kaygan’a ait 80 kare balya tamamen yanarak zarar gördü.