Polisiye Haberler

Mağusa'da ani ve gayri tabi ölüm... Gönyeli'de ikametgahta ölü bulunan 2 kişiye otopsi yapıldı... Gönyeli'de arazi yangını

GAZİMAĞUSA’DA ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Gazimağusa’da dün Hasan Güray (E-70) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

GÖNYELİ’DE İKAMETGAHTA ÖLÜ BULUNAN 2 KİŞİYE OTOPSİ YAPILDI

Polis Basın Bülteni’ne göre, 5 Haziran’da Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları ikametgahta ölü olarak bulunan Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E-25) ve Naser Sabrı İsmail Sharqawi’nin E-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsilerinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

ARAZİ YANGINI

Dün saat 10.30’da Gönyeli’de Hasip Erel e ait arazi içerisinde tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 20 dönümlük arazi içerisinde yer alan, 20 akasya ağacı ve 10 çam ağacı kısmen, kuru otlar ve eski ahşap paletler yanarak zarar gördü.