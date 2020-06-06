Polisiye Haberler

İki kardeşin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı... Sarıkoç'un vurulmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı... Gümrük memurunu darp etti... Akdoğan'da yangın... Kaçak giren sığınmacılar aranıyor...

İKİ KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gönyeli’de bir evde iki kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Naser Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-20) ve Mohammad Sabrı Ismaıl Sharqawı (E-25), Gönyeli’de misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında konu adreste ikamet etmekte olan K.S.K.O.(E-25) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA SARIKOÇ’UN VURULMASIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Gazimağusa’da,Thrones Club’da 5 Ekim 2019’da mekânın güvenlik görevlilerinden Yasin Sarıkoç’un kasığından vurulması olayıyla ilgili olarak aranan İ.M.(E-39) dün tutuklandı.

GAZİMAĞUSA LİMANINDA GÜMRÜK MEMURUNU DARP

Gazimağusa Limanı’nda dün, gümrük memuru Veli Oğul’u darp etme ve uygunsuz davranışta bulunma gerekçeleriyle iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, İ.Ö.(E-31)’nün kullanımındaki tır araçta bulunan 3 adet bilgisayar yazıcı kartuşu ve 2 teneke motor yağını gümrüğe beyan etmemesi ile ilgili olarak yaşanan tartışmada, gümrük memuru Veli Oğul’a hitaben yüksek sesle bağırdı ve elinde tutmakta olduğu yağ tenekelerini yere attı; olay yerinde bulunan M.Ö.(E-40) ise Oğul’u darp etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YANGIN

Akdoğan köyünün güney kısmında ağıllar bölgesinde henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Musa Çapkın' a ait sulama malzemeleri ile Hüseyin Ademgil’e ait 2 dönüm anız yandı.

AKDENİZ - YAYLA SAHİLİNDEN, İÇİNDE SIĞINMACILARIN OLDUĞU SÜRAT TEKNESİYLE ÜLKEYE KAÇAK OLARAK GİREN BİR KİŞİ TUTUKLADI SAYILARI HENÜZ TESPİT EDİLEMEYEN SIĞINMACILAR ARANIYOR

Akdeniz - Yayla sahilinden, içinde sığınmacıların bulunduğu sürat teknesiyle ülkeye kaçak olarak giren bir kişi tutuklanırken, sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, A.Y (E-45), önceki akşamüzeri, onaylanmış liman olmayan Akdeniz - Yayla sahilinden, kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilerek, tutuklandı.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına, söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen, sayıları henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranıyor.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.