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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

GAZİMAĞUSA’DA ARACINDA UYUŞTURUCU MADDE İHTİVA EDEN SARMA SİGARA BULUNAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da 24 yaşındaki bir gencin kullanımında bulunan arabada yapılan aramada içinde uyuşturucu madde olan 1 adet sarma sigara bulundu.
Adının baş harfleri M.T. olan genci tutuklayan polisin dün gece 21.10 sıralarında meydana gelen olayla ilgili  soruşturması sürüyor.

YETERLİ MAKAMLARDAN İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK 
Güzelyurt, Bostancı’da çiftçilik yaptığı boş arazide yetkili makamdan izinsiz çöp halinde bulunan soğan kabuklarını yaktığı tespit edilen K.E. (E-70) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay dün saat 10.40 sıralarında meydana geldi.

ARAZİ YANGINI
Dörtyol-Alaniçi anayolu 1-2. kilometreleri arasında yolun kuzey tarafında bulunan arazi içerisinde dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Saat 10.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleriyle köy halkı tarafından söndürülen yangın sonucunda henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen arazi içerisinde bulunan anız ile 3 adet selvi ağacı ve 20 adet zakkum çiçeği kısmen yanarak zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL  
Ülke genelinde polis tarafından dün gece ve bu sabah yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.

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