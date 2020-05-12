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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

EVDE ÖLÜ BULUNAN 22 YAŞINDAKİ GENCE OTOPSİ YAPILDI

 Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Mustapha Amınu  Abba’ya (E-22) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaköy’de dün akşam devriye halinde olan  polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden A.A.M.A.(E-23) ve M.A.R.A.Q.’nun (E-23) üzerlerinde yapılan aramada, tecavüzi alet olan bir adet maket bıçağı ve bıçak bileme demiri yanı sıra yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

PİLE’DE KASTİ HASAR   

Pile’de faaliyet gösteren “Just Baked” isimli marketin ana giriş kapısı önüne dün akşam meçhul şahıs veya şahıslar tarafından henüz tespit edilemeyen patlayıcı madde kondu. Maddenin patlaması sonucu, marketin ana giriş kapısı ve kapı camları hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 17 KİŞİ TUTUKLANDI

11  - 12  Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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