Polisiye Haberler

GAZİMAĞUSA’DA 22 YAŞINDA BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Gazimağusa’da 22 yaşında erkek bir şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 22:00 sıralarında ölü bulunan Mustapha Amınu Abba isimli şahsa yapılan dış muayenede, darp cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopside belirleneceği kaydedildi.

BOĞAZKÖY VE LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU…

Boğazköy’de Polis tarafında şüpheli vaziyette görülen D.Ö.(E-29)’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da ise bugün 01:30 sıralarında, Ahmet Mutallip Caddesi’nde, kaldırım üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen H.A.(E-24)’nın üzerinde ve aracında Polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yeşil reçeteye tabi 42 adet hap bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

ARAÇTA YEŞİL REÇETEYE TABİ 457 ADET HAP BULUNDU, 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, dün şüpheli halde görülen M.M.M.(E-25) ve Y.D.A.(E-28)’nın kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 457 adet Rivotvil marka hap bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

MUHACERET İŞLEMİNİ YAPTIRMADAN ÜLKEYE GİRİŞ

Gazimağusa Limanında H.K.(E-36), dün manifesto düzeltmesi yaptıracağı gerekçesiyle kullanımında bulunan aracıyla, limana gelen bir geminin üçüncü kaptanı H.D.(K-23)’yi muhaceret işlemini yapmadan Gazimağusa Gümrük Dairesine götürdüğü tespit edildi.

H.D.(K-23)’nin bahse konu olayla birlikte covid-19 salgını dolayısıyla konulan karantina kurallarını da ihlal ettiği kaydedildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

13 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ, 11 KİŞİ MASKE TAKMADI…



Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün 06:00 ile bugün 06:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde

13 kişinin, “21:00’den sonra sokağa çıkma yasağını” ihlal ettiği, 11 kişinin sokakta maske takmadığı, yurt dışından ülkeye giriş yapan 1 kişinin yasal emirlere uymayıp sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği, Bakanlar Kurulu tarafından sadece ekmek imalatına izin verilen bir işletmenin pide bölümünü faal hale getirdiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.