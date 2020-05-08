Polisiye Haberler

KRUPİYER EŞLİĞİNDE EVDE KUMAR: 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Beylerbeyi’nde bir eve yapılan operasyonda krupiyer eşliğinde kumar oynayan 11 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 20.30 sıralarında Beylerbeyi’nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir ikametgahta toplanan 11 kişinin para karşılığı ve parayı temsil eden fişlerle, krupiyer eşliğinde kumar oyununu oynadıkları tespit edildi.

Polis, kumar oynamakta kullanılan eşyalar ile 8 bin TL ve 200 ABD Doları nakit parayı da emare olarak aldı.

Suçüstü tespit edilen bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, polisin kendilerine yaklaştığını gören F.D.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek, tasarrufunda bulundurduğu kağıt parçasına sarılı uyuşturucuyu yere döktüğü sırada tespit edildi.

Akabinde O.Ö.’nün (E-59) kullandığı ve E.Ü.’nün (E-43) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada ise, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu, 1 adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’ da, Cuma Binici’ye ait şantiye içerisinde bulunan 12 torba 20 kilogramlık fayans yapıştırıcısı ve 22 paket fayansın H.K. (E-24) tarafından çalındığı ve Lefkoşa’da bir şahsa 335 TL karşılığında satılarak, sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 8 KİŞİ İLE MASKE TAKMAYAN 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından 7 - 8 Mayıs tarihleri arasında 06.00’ya kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 33 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.