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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 

57 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLÂL ETTİ
Lefkoşa, 28 Nisan 20 (T.A.K): Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 18 kişinin kısmi, 39 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; sokağa çıkan 16 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.
AHMED VE KARAOĞULLARI’NIN ÖLÜM NEDENİ
Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Waseew Ahmed’in (E-44) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
26 Nisan’da Kırıkkale’de rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Hüseyin Karaoğulları’nın (E-78) ise “hipertansiyon ve kalp yetmezliği” sonucu öldüğü belirlendi.
YANGIN
Vadili’de dün Cem Güçlühan’ın kullanımında bulunan biçerdöver ile kendisine ait arazi içerisinde arpa biçtiği sırada, biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde dört ayrı şahsa ait toplam 100 dönüm biçilmemiş arpa yandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 

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