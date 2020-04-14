Polisiye Haberler

54 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLÂL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 - 14 Nisan (saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi.

Polis açıklamasında, bir işyerinin de yasağa rağmen açık bulunduğu belirtilerek, bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.



TAŞPINAR’DA ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLÂL EDEN ŞAHISLARIN ÜZERİNDEN KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ ÇIKTI

Taşpınar’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden iki kişinin üzerinde kokain ve hintkeneviri tespit edildi.

Dün 17.00 sıralarında D.Ö (E-29) ve J.Ö (E-36) kullanımlarında bulunan ATV motosikletle birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'den GKRY bölgesine geçip geri döndükleri esnada askeri personel tarafından suçüstü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 20 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıslar ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.M.D (E-29) tutuklandı.

AĞIRDAĞ’DA HİNTKENEVİRİ

Ağırdağ’da, dün 16.00 sıralarında S.R.H ‘nin (K-35) evinde yapılan aramada, içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 2 metal öğütücü ve 3 sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını belirtti.

KASTİ HASAR, SARHOŞLUK, UYGUNSUZ TAVIR VE HAREKETTEN TUTUKLAMA

Haspolat’ta dün akşam 20.00 sıralarında P.K.D (E-22), henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı, alkollü içki tesiri altındayken kaldığı yurdun ana giriş kapısının camına tekme atıp camın kırılmasına neden oldu.

Polis açıklamasında, ayrıca, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan P.K.D’nin tutuklandığı kaydedildi.