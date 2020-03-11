Polisiye Haberler

VADİLİ’DE SAKİN HATİCE TANIŞMAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 11 Mart 20 (T.A.K): Vadili’de sakin Hatice Tanışman (K-51), aort damarı yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün ikametgahında rahatsızlanarak, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Tanışman’ın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



GÜZELYURT, ERCAN VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Güzelyurt’ta devriye halindeki polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.H.(E-35) ve A.C.’nin (E-38) üzerlerinde ve kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile üzerinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan foil kağıdı parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan H.N.’ye (E-23) ise narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa'da ise H.A.’nın (E-29) kullanımında bulunan araç trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada araç içerisinden inen H.A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan E.T.(E-24) koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Bahse konu şahıslar polis ekibi tarafından yaya olarak tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada, H.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. H.A. ve E.T. tutuklandı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.



GİRNE’DE ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI

Girne’de K.T.’nin (E-40) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan kontrolde; kaçak elektrik kullanmak suretiyle 750 TL değerinde akım hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK

Gönyeli'de faaliyet gösteren Kiler-3 isimli süpermarkete müşteri olarak giden M.M.’nin (E-25), toplam değerleri 112 TL olan muhtelif yiyeceği alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı ve ürünleri çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.