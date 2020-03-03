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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN DÜN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu tasarrufundan dün, iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 14:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan E.D.’ye (E-29) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.D. tutuklandı.

Aynı saatlerde Lefkoşa’da K.C.U.(E-31)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. K.C.U da tutuklandı.

YANGIN

Güneşköy ağıllar bölgesinde, saat 02:00 sıralarında Erkan Borat’a ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, Erkan Borat’a ait yaklaşık 700 adet büyük boy balya tamamen yandı.

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