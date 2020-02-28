Polisiye Haberler

İKİ KİŞİ KAYIP

Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran (K-15) Çarşamba günü kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılarak geri dönmedikleri bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demir ve Ocakbatıran aranıyor.

ANİ ÖLÜMLER

Dipkarpaz’da, sakin 55 yaşındaki Şefik Güney kaldığı oda içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Lefkoşa'da sakin İsmet Dakdevir (K-61) dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lapta’da iki aylık Asel Dorunay annesi tarafından emzirildiği esnada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün M.K.’nin (E-29) evinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K. tutuklandı.

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A.A.M’nin (E-17) kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunmakta olan M.O.N.M.’nin (E-19) tasarrufunda ise yaklaşık 1,4 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

GECELEYİN EV AÇMA, EV İÇERİSİNDEKİ EŞYALARI ATEŞE VERME VE KASTİ HASAR

Dipkarpaz’da Ersin Paşa Mahallesi’nde dün Ömer Aba’nın ikametgahının kapısı meçhul şahıs/lar tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi ve yatak odası içerisinde bulunan iki adet çekyat ile mutfak içerisinde bulunan mutfak dolapları ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

VAHİM ZARAR

Dipkarpaz’da, dün Sancar Paşa Mahallesinde iki grup arasında meydana gelen kavga esnasında C.D.(E-35), B.Z.M.’nin (E-46) burnuna yumruk vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar ile birlikte kavgaya karışan toplam 5 kişi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

17 Şubattan beri kayıp olan Gönyeli’de sakin Rustam Rozyyev (E-47), dün Lefkoşa’da bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.