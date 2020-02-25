Polisiye Haberler

E.Ö. KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDDE TASARRUFUNDAN TUTUKLANDI

Ercan Havalimanında, KKTC’ye giriş yapan E.Ö. kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, KKTC’ye giriş yapan E.Ö.(E-30)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün saat 19:00 sıralarında ise Ercan Havalimanı’nda Y.A. (E-38), tasarrufunda yasal limitin üzerindeki 90.000 ABD Doları ve 37.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Y.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, yetkili makamlara bayan etmeden 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla parayla KKTC’den çıkış yapılamıyor.