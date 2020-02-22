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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

EV ARKADAŞININ BURNUNU KIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde M.M.M.A.(E-20) aralarında çıkan tartışma sonucu O.M.A.H.’nin(E-23) burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu

3 KİŞİ KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 12.15 sıralarında Göçmenköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.W.H.A.’nın (E-27) kullanımında bulunan araçta  ve araçta yolcu olarak bulunan O.T.M.İ.(E-22) ile İ.A.M.’nin(E-24) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısların kaldıkları iki ayrı ikametgahta yapılan aramada ise,  yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas tartı cihazı, plastik tepsi içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar ile yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

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