Polisiye Haberler

DÖRTYOL’DA ANİ RAHATSIZLIK GEÇİREN SEBEHAT KARAOĞLAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dörtyol sakini 60 yaşındaki Sebehat Karaoğlan, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, ölüm nedeninin “kalp yetmezliği ve epilepsi” olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde 15 Şubat’ta rahatsızlanarak helikopterle Ercan Havalimanı’na getirildiği sırada yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Chrıstopher Ross Mcculloch’un (E-53) ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YENİERENKÖY SAHİLİNDE BULUNAN CESET

Yenierenköy sahilinde bulunan cesedin, Türkiye’nin Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık avlanmaya çıkan Oktay Avcı’ya ait olduğu tespit edildi.

Sözkonusu şahsın kimliğinin, babasından alınan örneklerle birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda belirlendiği kaydedildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Lefkoşa’da T.N.’nın (E-33) ikametgahında dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 2-3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan çeşitli maddeler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.