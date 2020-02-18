Polisiye Haberler

METEHAN SINIR KAPISI'NDA TUTUKLAMA

Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 154 canlı av tüfeği fişeği geçirmeye çalışan G.A. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’ da Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan G.A.’nın (E-39) aracında yapılan aramada ithali yasak olan güney menşeli 154 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği ve iki adet tecavüzkar alet olan ahşaptan mamül sopa bulunarak emare olarak alındı G.A tutuklandı.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Dün saat 12:00 sıralarında, Girne’de M.G.(E-48)’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve elle sarılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sigara bulunarak emare olarak alındı. M.G. tutuklandı.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

14-15 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Kemal Tüccaroğlu Ltd isimli iş yerinde çalışan M.P.’nin (E-28) çalışmakta olduğu iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg İran fıstığı ve 30 kg ağırlığındaki Antep fıstığını iş yerinden izinsiz olarak çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. M.P. tutuklandı.



AMME FESATÇILIĞI

Gazimağusa’da, dün saat 11:00 sıralarında B.K.’nin (K-22); gerçekte böyle bir olay olmadığını bildiği halde, Liman Yolu Sokak üzerinde tanımadığı bir şahsın kendisini korkutarak zorla 3 bin 400 TL parasını çaldığı yönünde polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edildi.