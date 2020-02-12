Polisiye Haberler

ELMAS ÇORBA’NIN ÖLÜM SEBEBİ “KALP KRİZİ”

Geçitkale’de dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 70 yaşındaki Elmas Çorba’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Lapta'da 26 Ocak’ta Şht İbrahim Nidai caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özsan isimli yapı marketten 550 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen F.K (E-34) tutuklandı.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Hamitköy'de 9-10 Şubat tarihleri arasında Elif Hacet Uçar’a ait ağıl içerisinde bulunan 3 kuzu ve 1 koyun çalınması olayıyla ilgili polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.İ.Ş (E-23) ve M.K.(E-25) tutuklandı.

Öte yandan 7-9 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy’de, Esat Ki’ye ait ağıl içerisinden 2 keçi ve 2 oğlak çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-37), tespit edilerek tutuklandı. Yapılan soruşturmada, söz konusu çalıntı hayvanları iki farklı kişiye toplam 3 bin 30 TL karşılığında satarak da sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

YANGIN

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Berf Restoran isimli iş yerinde dün mangal bacası içerisinde oluşan aşırı tortu ve yağ birikintisinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın iş yeri personeli tarafından söndürülürken, 1 deri sandalye ve yaklaşık 15 metrekarelik duvar kağıdı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, çıkan isten restoranın tavan ve duvarları zarar gördü.