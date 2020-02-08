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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

AKÇAY’DA KAVGA…1 YARALI, 5 TUTUKLU VAR

Akçay’da dün akşam çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ş.S. (E-51), İ.S.  (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19),  A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etti. 20 yaşındaki İ.S. tasarrufundaki bıçağı 51 yaşındaki M.D.’nin sol göğüs kafesine sapladı. M.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Yaşları 19 ile 51 arasında değişen 5 kişi de tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU, GİRNE’DE ANİ ÖLÜM
Öte yandan Gazimağusa’da dün akşamüzeri M.A.K.’nin (E-22) üzerinde arama yapan polis, söz konusu kişinin tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Adı edilen ve meseleyle ilgili olarak A.Z.K. (E-21) ve Y.R. (E-22) tutuklandı.
Girne’de sakin 65 yaşındaki Ellen Mackey (K) dün sabah evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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