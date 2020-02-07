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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 AKALIN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

 Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Mustafa Akalın’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu bildirildi. 
Akalın dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. 
 

HAYVAN HIRSIZLIĞI    
Ocak ayı içinde Vadili’de bulunan İnci Menteş’e ait ağıldan 9 ve Adil Uyanık’a ait ağıldan ise 5 kuzunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-18), E.A. (E-18) ve O.E. (E-18) ile söz konusu çalıntı kuzuları satın aldığı tespit edilen G.A.(E-36) tutuklandı. 
 

YARALAMA VE KASTİ HASAR
Derince’de dün Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının Yenierenköy Belediyesi çalışanları tarafından yerinden sökülüp kamyona yüklenmeye çalışıldığı sırada, R.M.K. (E-56) durağın kendisinden izinsiz sökülmesine sinirlenerek, kullanımında bulunan traktör ile söz konusu otobüs durağına kasıtlı olarak vurup belediye çalışanı Vural Ersoy’un sağ ayak baldır kısmından yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. 
 

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU VE İLAÇ ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKETTE BULUNMAK    
Gazimağusa’da dün N.Ö.’nün (E-30) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve yetkili makamdan izinsiz, sürüldüğü bölgede uyuşturma özelliğine haiz 117 vücut kremi bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 
 

YANGIN
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran isimli iş yerinin mutfak kısmında dün faal durumdaki havalandırma motoru ve buzdolaplarının bağlı bulunduğu fişlere gelen ana hatta kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yandı. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
 


 

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