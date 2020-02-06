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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, dün, M.K.A.’nın (E-22) kaldığı yurt odasında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K.’nin (E-20) üzerinde ve kaldığı yurt odasında yapılan aramada yaklaşık 8,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da,  Nergisli yol kavşağı yakınlarında bir otobüs şirketine ait araçta yolcu olarak bulunan E.G.A.’nın (E-21) üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DAN 24 BİN 500 STG İLE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’nda A.S. (E-25), tasarrufunda bulundurduğu 24 bin 500 sterlin nakit para ile yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Polis, 3 Şubat tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Münüse Söyler Takımcılar’ın (K-30) bulunduğunu bildirdi. Soruşturma devam ediyor.

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