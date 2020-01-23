Polisiye Haberler

14 YAŞINDAKİ HAVİNSU KURTAL ARANIYOR

Lefkoşa, 23 Ocak 2020 (T.A.K.): Lefkoşa’da 20 Ocak Pazartesi günü evinden ayrılan 14 yaşındaki kız çocuğu Havinsu Kurtal’ın geri dönmediği bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Kurtal okula gitmek için saat 07.00 sıralarında evden ayrılmıştı.

UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün yasaklı uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı 2 kişi tutuklandı.

B.P.’nin (E-32) kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında, polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet tam, 2 adet yarım hap ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.’nın (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ele geçirildi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden yasaların izin verdiği miktardan fazla nakit parayla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Açıklamaya göre, A.K.M.M.’nin (E-23) tasarrufunda 16 bin ABD Doları ve 2 bin 500 Euro; D.A.M.A.’nın (E-55) tasarrufunda ise 14 bin 700 ABD Doları ve 10 bin TL nakit para bulunuyordu.

KKTC yasalarına göre, yetkili makamlara bilgi vermeden yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya TL’den fazla nakit para taşımak yasaktır.