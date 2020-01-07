Polisiye Haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da dün D.U.’nun (E-45) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. D.U. tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün akşam R.Ü.(E-46), tasarrufunda 18 bin 575 Amerikan doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. KKTC yasalarına göre, yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para taşımak yasak.

KASTİ HASAR



Lefkoşa'da dün gece Birkan Çiçek adına kayıtlı PG 189 plakalı salon aracı çalan M.M.(E-26) Ahmet Eren’in kullanımındaki PV 837 plakalı salon araç ve Mevlüt Çiçek’in kullanımında bulunan ML 478 plakalı araçlara kasıtlı olarak çarpıp hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.