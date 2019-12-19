Polisiye Haberler

KİRACILARDAN TOPLADIĞI PARAYI TASARRUFUNA GEÇİREN SATIŞ GÖREVLİSİ İLE PAZARLAMACI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİN MAKBUZLARINDA SAHTELEME YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde satış görevlisi olarak çalışan N.A.’nın (K-33), 2016-2019 yılları arasında şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. N.A. tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan İ.B.’nin (E-28) ise Gazimağusa bölgesindeki marketlere verdiği mallara karşılık düzenlediği makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak toplam 1981,46 TL parayı çaldığı tespit edildi.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım bölümünde tedavi gören Mevlüt Hacımevlüt (E-71) yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

Gazimağusa’da, dün öğle saatlerinde A.K.M.A.(E-18), M.K.M.A.(E-19) ve S.N.J.’nin (E-20) bulundukları evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, dün sabah A.M.A.G.(E-49) tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla 22 bin 800 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

KÜÇÜK BALIK AVLAYAN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Alsancak’ta Çıkarma Plajı bölgesinde N.Ö.’nün (E-44) yetkili makamdan izin almaksızın, yasal ölçülerin altında (35 cm’den küçük) orfoz ve laos cinsi balıkları zıpkın ile kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

N.Ö. hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareketten yasal işlem başlatıldı.