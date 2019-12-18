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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

SAFİYE DEPREM İSİMLİ KİŞİ 20 GÜNDÜR KAYIP

 Lefke’de sakin Safiye Deprem’den (K-22) 20 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Ailesi tarafından polise bildirilen Safiye Deprem’in aranmakta olduğu kaydedildi.


UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU    

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da gece yarısı  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından K.D.F.O.’nun (E-18) kaldığı yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. 
Söz konusu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da  7 Aralık’ta A.Y.S.M.A’nın .(E-25) tasarrufunda bulunan 30 gram sentetik cannabinoid, 10 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.’nin (E-24)  Girne’deki ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare alındı. A.M. tutuklandı.

HIRSIZLIK 

Gazimağusa’da,12-17 Aralık tarihleri arasında, bir otobüs şirketinde çalışan M.Ü.’nün (E-49) seyahat eden yolculardan tahsil ettiği  bin 452 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. M.Ü tutuklandı.

İSKELE’DE SAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ    

Dün gece İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin  kontrollerinde ise kontrol edilen 130 araç  sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü rapor edildi, 1 araç ise trafikten men edildi.

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