Polisiye Haberler

TÜPÜ ÇAKMAKLA KONTROL ETMEYE KALKINCA YANGIN ÇIKTI

Gazimağusa’da bir dairede tüp kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkınca, tüp gaz alev alıp yangına sebep oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Batuhan Çetin ve Nuri Arık’ın kalmakta oldukları daireye S.Ö.(E-42) tarafından tüp gaz götürülüp tüpü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını anlamak maksadıyla gerekli tedbirleri almadan çakmak yakılması üzerine tüp alev alarak yangına neden oldu.

Yangın apartman sakinlerinin yangın tüpü ile müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sonucu, daire içerisinde bulunan mutfak dolapları kısmen, 2 gözlü ocak, klimanın iç ünitesi, çamaşır makinesi, tost makinesi, elektrikli çaydanlık, ve muhtelif mutfak eşyaları tamamen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.



MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan C.Y.’nin (E-42) iş yerinin para kasasından 5 bin 600 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

DÖŞENMEK ÜZERE VERİLEN MOBİLYALARI BAŞKASINA SATTI

Demirhan’da faaliyet gösteren bir döşeme atölyesine Canan Karahasan tarafından döşenmek üzere emaneten verilen 1 adet 3’lü, 1 adet 2’li, 1 adet tekli, 1 adet 3’lü çekyat ve 1 adet orta masanın, iş yeri sahibi M.T.(E-42) tarafından başka bir şahsa 1,500 TL karşılığında satılmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi. M.T. tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Lefkoşa'da, H.B.’nin (E-26) 14 Aralık’ta Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan bir şahsı cezaevinden çıkaracağı vaadiyle, söz konusu şahsın eşinden toplam 4 bin TL nakit parayı alıp Mukayyitliğe yatırmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

Girne’de Kaşgar bölgesinde, dün G.Ç.(E-45) yetkili makamdan izinsiz tasarrufundaki zıpkın ile yasal ölçülerin altında 1 adet Orfoz,1 adet laos, 2 adet mineri ve 1 adet ahtapotu kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. G.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı