Polisiye Haberler

LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da dün A.A.A.M.’nin (E-25) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da da dün Üç Çakırlar Caddesi üzerinde İ.T. (E-24), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçtığı sırada tespit edilerek tutuklandı. İ.T. tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI'NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket eden 3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Ercan Havalimanı’nda Y.P. (E-51), yasal limitin üstü olan 14 bin ABD doları ve 8 bin 350 Türk lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Ö.A. (E-53) ise 20 bin 900 ABD doları ve 9 bin 100 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Bir başka olayda da E.E. (E-29) tasarrufunda 20 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.