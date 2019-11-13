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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

LEFKOŞA’DA 2 KİŞİ KAYIP 
 Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) aranıyor.
Polisten verilen bilgiye göre, 11 Kasım saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur ve Yağmur Küçük kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmedi.
İZİNSİZ İKAMET 
Gazimağusa’da suç önleme hizmetleri ekipleri tarafından dün saat 23.55 sıralarında yapılan kontroller sonucu K.A.M. (E-23) ve S.W.K.K. (E-23)’nin KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
İŞYERİNDE YANGIN
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli işyeri içerisinde dün, muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. 
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda yaklaşık 150 kilogram yer fıstığı tamamen yandı. 

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