Polisiye Haberler

KAFEDEN 300 TL MADENİ PARA ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Karşıyaka’da 15-20 Ekim tarihleri arasında bir kafenin penceresini açıp içeriye giren E.K (E-26), 300 TL madeni parayı çaldı.

Polis açıklamasına göre, E.K tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 13.30 sıralarında İ.Ö. (E-32), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 15 bin 300 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yaptığı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında İ.Ö’ye yasal işlem uygulandığı belirtildi.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa'da dün saat 16.00 sıralarında Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.F’nin (E-43) üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain bulundu.

Polis açıklamasında göre, M.F ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen Q.A (E-25) tutuklandı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında A.Ş (E-50), aralarında çıkan tartışma sonucu Murat Taş’ı darp edip sağ baş parmağını kırılmasına, sol omuz eklem kemiğinin de yerinden çıkmasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, A.Ş tutuklandı.