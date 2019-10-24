Polisiye Haberler

POLİS GAZİMAĞUSA, GİRNE, GÜZELYURT VE İSKELE’DE DENETİM YAPTI

Polis Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de, dün ve bugün asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Gazimağusa’da kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan 3 araç da trafikten men edildi.

Girne’de yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskolar kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 14 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 170 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 53 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş, kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 530 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen toplam 58 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kuzey sahil şeridi, İskele Boğaz, LongBeach ve Siteler Bölgelerinde kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 140 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 31 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç da trafikten men edildi.

BAFRA’DA ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Bafra’da 19 Ekim’de denizde yüzdüğü sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu boğulma tehlikesi geçiren Elisabeth Gertrud Ulrıke Spadzinski (K-79), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.



GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de 30 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında, H.Z.D.’nin (K-19), Fatma Saldız’a ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kart ile bankamatikten 800 TL parayı çekmek suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklandı.



PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Hava Limanında, S.M.T. (E-67) dün tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 15.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.



ARAÇ YANGINI

Gemikonağı’nda dün bir benzin istasyonu içerisinde park halinde bulunan Kenan Aka'ya ait salon araçta, muhtemelen radyo-teyp bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmındaki tüm plastik ve elektrik aksamları yanarken, ön cam ise sıcaktan patladı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

