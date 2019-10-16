Polisiye Haberler

LEFKOŞA’DA İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Lefkoşa’da bugün sabah meydana gelen iş kazasında, 44 yaşındaki İsa Dadük ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İsa Dadük (E-44), inşaatın üçüncü katında kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 9.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Dadük, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa ve İskele’de uyuşturucu tasarrufuyla ilgili 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince B.Y.’nin (E-20) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan foil kağıdı parçası ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındı.

B.Y. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.G.U (E-27) tutuklandı.

13 Ekim’de Bafra’da bir iş yeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulundurduğu sırada bahse konu iş yeri içerisinde düşürdüğü tespit edilen S.S.(E-25), İskele’de tespit edilerek tutuklandı.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

7-10 Ekim tarihleri arasında Vadili’de Topel Menteş’e ait evden 2 bin 760 TL nakit para çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı.

Dün gece yarısı , Alsancak’ta, Aydoğan Eray’a ait evden muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet kadın kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonu çalındı.

Polis meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.’yı (E-25) tutukladı.



BİR AYDIR KAYIP KIZ BULUNDU

17 Eylül’den beri kayıp olduğu bildirilen Sıla Ballı (K-16) Lefkoşa’da tespit edildi.