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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler
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21 ZEYTİN AĞACINI DOZERLE SÖKÜP ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

 Çayırova’da bulunan Valya mevkiinde KKTC Orman Dairesi’ne ait arazi içerisinden bulunan 21 adet zeytin ağacını dozer ile kökünden sökerek çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olarak M.Ç. (E-23) H.Ç. (E-42) ve H.M.’nin (E-38) tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Gazimağusa’da dün, H.G.’nin (E-40) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.G. tutuklandı.

Gazimağusa -Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.’nin (E-37) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.Ş. de tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ    

Bu arada, dün  20.00 – 24.00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildiği açıklandı.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi ve 2 kumarhane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 287 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi ve 3 araç trafikten men edildi.

       

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