Polisiye Haberler

7442 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ…776’SI HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 142’si süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 94’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i alkollü araç kullanmak, 104’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 76’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 184’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI

Trafikte 19-25 Ağustos arasında 63 trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 19’u yaralanmayla sonuçlandı, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.

Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 13’ü yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 8’i de dikkatsiz sürüşten kaynaklandı. Kazaların 21’i Lefkoşa, 18’i Girne, 15’i Gazimağusa, 5’i İskele, 4’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Lefkoşa’da sakin Dr. Serdar Susever(E-42), Girne’de sakin Tanju Aykol (E-72) dün aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdiler.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da sakin Dr. Serdar Susever’in (E-42), dün saat 07.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Susever’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örneklerinin alınmış olup, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği belirtildi.

Öteyandan, Girne’de sakin Tanju Aykol (E-72), dün 00:30-12:30 saatleri arasında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ERCAN’DA 45 BİN ABD DOLARI ÇIKARMAYA ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 08.00 sıralarında 45 Bin ABD Doları çıkamaya çalışan B.D. (E-29),KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öteyandan, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Girne’de 1 ve Gazimağusa’da 3 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 4 kişinin tutuklandığı kaydedildi.