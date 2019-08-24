Polisiye Haberler

POLİSİYE OLAYLAR

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE KAPSAMINDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 23-24 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1, Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Açıklamada, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu ise dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSILZIK, ÇEK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Importand Export Ltd isimli iş yerinde çalışan, A.A. (E-26) ve A.B.’nin (K-29), iş yeri adına düzenlenmiş 2 farklı bankaya ait toplam 7 boş çek yaprağı çalıp, sahtelediği belirlendi.

2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde meydana gelen olayda, tedavüle sürülen çeklerin karşılığında toplam 387 bin TL nakit para temin ettikleri tespit edilen adı geçen kişilerden A.A. tutuklandı. A.B. ise aranıyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Bafra Halk Plajı’nda dün gece düzenlenen “Maki Festivali”nde, bölgede devriye halinde bulunan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen 2 kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.

A.A.A.J.’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve A.B.E.’nin (E-28) tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara tespit edilerek, emare olarak alındı.

Adı geçen 2 kişi ise tutuklandı.