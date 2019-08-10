Polisiye Haberler

GİRNE’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de B.Y.Y.(E-22) ve B.S.(E-19), online bir site üzerinden giyim eşyası sipariş eden 5 kişiye giyim eşyaları yerine naylon ve karton dolu poşet gönderdi.

Tutuklanan söz konusu şahıslar hizmet bedeli olarak da 5 kişiden toplam 680 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Polis Basın Bültenine göre, B.Y.Y ve B.S.’nin, online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından 5 ayrı kişi tarafından sipariş verilen muhtelif giyim eşyalarını, sipariş eden şahıslara, siparişleri yerine, kargo poşetleri içerisine naylon, karton, vb. eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 680 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de sakin M.C.Ç. ‘nin (E-27), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ev arkadaşı Selim Güldaş’a ait toplam 3 bin 100 TL ve 200 dolar nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DAN YAKLAŞIK 21 BİN DOLAR İLE ÇIKMAYA ÇALIŞAN ŞAHSA YASAL İŞLEM

Ercan Havalimanı’nda Y.S. (E-57), tasarrufunda 10 bin euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20 bin 350 ABD doları ve 4 bin 600 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis dün suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişiyi tutukladı.