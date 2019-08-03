Polisiye Haberler

ÇEK DEFTERİ ÇALIP TEDAVÜLE SÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI

Bostancı'da bir araçtan çek defteri çalıp, çekleri tedavüle sürdüğü gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 26-27 Temmuz’da Bostancı'da Kamuran Ender’e ait 24 yapraklı çek defteri, aracının torpido gözünden alınarak, Girne, İskele ve Lefkoşa bölgelerinde tedavüle sürüldü. Olayla ilgili S.Z(E-47) tutuklandı.

GÖNYELİ VE GİRNE’DE UYUŞTURUCU… 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında dün yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis açıklamasına göre öre yandan Girne’de, isminin baş harfleri C.F.I.(E-34) olan bir kişinin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün Gülümser Sokak üzerinde, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi.

Mesele ile ilgili olarak M.M.(E-62), B.T.(E-31) ve H.A.(E-30) tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI…2 TUTUKLU

KKTC genelinde sürdürülen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ve bugün yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere 2 kişi tutuklandı.