 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
33 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
29 0
 
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
30 0
63 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
36 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
65 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
275 0
banner82

Polisiye Haberler

banner27

Polisiye Haberler
banner267

 ÇALIŞTIKLARI İŞYERİNDEN KIYAFET ÇALDILAR


  Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. (K-20) ve Z.G.Ö.’nün (K-43) 6-29 Temmuz tarihleri arasında iş yerine ait kıyafetleri çaldığı tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada H.K. ve Z.G.Ö.’nün tutuklandığı bildirildi.


UYUŞTURUCU TASARRUFU…
Dün 23.00 sıralarında, Dörtyol’da şüpheli vaziyette görülen V.S.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.
 

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI    
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, ikisi Girne’de ve biri de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı.
 
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.