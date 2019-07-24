Polisiye Haberler

KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA

Karaoğlanoğlu’nda bir sokakta, bugün 03.00 sıralarında iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Polis bültenine göre, Safer Bolkan Sokak’ta yaşanan olayda B.W.B. (E-23), bıçakla Eray Dulkadir’i sağ elinden yaraladı.

B.W.B. tutuklandı

KKTC İZİNSİZ İKAMET EDEN BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam beş kişi tutuklandı.

Söz konusu kişilerin, polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimleri sırasında ikamet izinsiz oldukları anlaşıldı.

Denetimler sırasında ayrıca İskele’de çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen üç kişi ve işverenleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa bölgesinde ise iki araçta saldırı aleti bulunduran iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU...

Lefkoşa’da dün, Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.Ö (E-38) uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, bahse konu şahsın üzerinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma sürüyor.