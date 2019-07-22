Polisiye Haberler

HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 79 KAZA, 18 YARALI KKTC’de son bir haftada 79 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 18 kişi yaralandı. Polisin haftalık trafik raporuna göre, yaklaşık 340 bin TL’lik maddi hasara neden olan kazalar; süratli araç kullanmak (22), yakın takip (18), kavşakta durmamak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenlerden (9) kaynaklandı. Trafik kazalarında 36 ile Lefkoşa başı çekerken, Girne’de 24, Gazimağusa’da 13, Güzelyurt ve İskele’de 3’er kaza gerçekleşti. Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 293 araç sürücüsünden 680’i ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 107’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak, 84’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 37’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 21’i muayenesiz araç kullanmak, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 22’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 182’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

29 YAŞINDAKİ KAPTAN, ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29) dün gece kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. 2 ARAÇ KASTİ OLARAK YAKILDI Polis Basın Bülteni’ne göre, Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali Vapur’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın arka kısmı yanarak zarar gördü ve arka camı ısıdan patladı. Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı. AKDOĞAN’DA YANGIN Dün öğle saatlerinde Akdoğan köyünün güney kısmında içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu dere yatağındaki kuru otlar ile Savaş Sökmez’e ait 2 dönüm tarla içerisindeki anız, 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, Ozan Yener’e ait 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, 1 dönüm arazi içerisinde 2 adet limon, 7 adet incir, 5 adet zeytin, 2 adet nar, 2 adet dut, 1 adet elma, 1 adet badem ağacı ve 10 adet bağ üzümü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ



Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de ve ikisi de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı. Ayrıca Yenierenköy’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen bir kişi ve işvereni hakkında yasal işlem başlatıldı.

(YIL/ŞEB)