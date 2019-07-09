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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler
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 İZİNSİZ İKAMET ETTİKLERİ TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 (T.A.K): KKTC genelinde 8 -9 Temmuz tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında  yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da; KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

SAKSIDA UYUŞTURUCU

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün  17.30 sıralarında, İskele-Boğaz’da, O.A.H.’nin(E-37)  kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, saksılar içerisinde ekilmiş toplam 10 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 18 gr. kesilmiş halde hintkeneviri bitkisi olduğuna inanılan yapraklar ile yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. O.A.H. tutuklandı

VAHİM ZARAR

Önceki gün saat  01.30 sıralarında, Gazimağusa’da Naim Efendi Sokak üzerinde,  Engin Damar kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga edenlerden biri olan M.C. İ. (E-21) yumruk attığı Damar’ın çene kemiğini kırdı.  M.C.İ.tutuklandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bafra Tatil Köyü’nde saat 10.30’da bir  otelin havuzunda 4 yaşındaki Efe Savran boğulma tehlikesi geçirdi.

Efe Savran otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak  otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından  Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde  tedaviye alındı.

Savran daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek  çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

FİBER TEKNE SU ALINCA 3 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Metni’nin (E-27) kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa Metni, Hürsen Metni (K-46) ve Nazan Gürsel (K-45) boğulma tehlikesi geçirdi.

Bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarıldılar.

 Hürsen Metni kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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