Polisiye Haberler

TRAFİK KONTROLÜ İÇİN DURDURULAN ARABADAKİ KİŞİLERİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Güzelyurt’ta trafik kontrolü için durdurulan arabadaki kişilerin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.E.’nin (E-28) kullanımında bulunan aracın trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmasının ardından, M.E. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ü.’nün (E-26) üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafik ekipleri tarafından durdurulan araçtan inip koşarak kaçan İ.Ü. (E-26) ve M.E’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık bir gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarma sigara kağıt parçasına sarılı tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Zanlılar polis tarafından tutuklandı

LEFKOŞA’DA DA

Öte yandan dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht İhsan Güven Sokak üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli görülen G.E.’nin (E-24) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

G.E. ve araçta yolcu olarak bulunan D.B. (E-23) tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında, dün ve bugün KKTC genelinde yaptığı denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahısların beşi Girne’de, ikisi Gazimağusa’da tespit edildi.