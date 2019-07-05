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Lefkoşa'da ani ölüm... Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy'de uyuşturucu... Lefkoşa'da iş kazası...

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Polisiye Haberler
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LEFKOŞA'DA ANİ ÖLÜM

Gönyeli’de bulunduğu evde pazartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mustafa Nazıf Ahmet’e (E-75) yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE ÇATALKÖY’DE UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün  gerçekleştirilen denetimler sırasında, kontrol için durdurulan C.K.’nin (E-53) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare  alındı.. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da Kandil Sokak üzerinde dün trafik ekipleri tarafından  yol kenarında araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.K.’nin (E-29) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Çatalköy’de İ.D.’nin (E-28) evinde dün polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İŞ KAZASI     

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Sabor Restoran’da aşçı olarak çalışan Emrah Yılmaz (E-32) dün ızgara ve ocağın ısınması için ateşleme yaptığı esnada ızgaranın aniden alev alması sonucu elleri ve yüzünde birinci derecede yanık oluştu.

Yılmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

 
 

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