Polisiye Haberler

Mağusa'da otel odasında bir turist ölü bulundu... Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı... Girne'de fuhuşa teşvik... Ercan'de para kambiyo yasasına aykırı hareket... İskele'de iş kazası... Güvercinlik'te çakmak yüzünden araba yandı... Yedidalga'da yangın... Ülke genelinde suçla mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı...

TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Gazimağusa’da Yariv Lherer (E-59) adlı turist, kaldığı otel odasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ölü bulundu.

Ceset üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Lherer’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

KAZA YAPAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün, Girne - Lefkoşa ana yolunun 3-4’ üncü kilometreleri arasında kullanımında bulunan araçla trafik kazası yapan Y.A.’nın (E-26) aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sigara bulunarak emare alındı. Y.A tutuklandı.

FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLUYLA KAZANÇ SAĞLAMADAN 4 TUTUKLU

4 kişi, fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç sağlamaktan tutuklandı.

2019 yılı içerisinde, Girne’de, A.Y.(E-28), M.Ö.(K-21), S.D.(E-38) ve M.Ö.’nün (E-24), 7 kadını farklı kişilerle yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandıkları tespit edildi.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, İ.A’nın. (E-28) 10 bin 700 Amerikan Doları ve 8 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



İŞ KAZASI… İNŞAATTAN DÜŞTÜ KALÇASI KIRILDI

İskele’de yapımı devam eden Cyprus Premium Otel’in inşaatında çalışan Mehmet Birinci (E-42), profil merdiven üzerinde elektrik tesisatı işi yaptığı sırada 2.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Mehmet Birinci kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

ISINIP PATLAYAN ÇAKMAK YÜZÜNDEN ARABA YANDI

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde dün öğle saatlerinde, Demir Oto Elektrik isimli iş yeri önünde park halinde bulunan Mahmut Demir’e ait EG 578 plakalı salon araç, içerisinde bulunan çakmağın güneşten ısınıp patlaması sonucu çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YEDİDALGA’DA YANGIN

Yedidalga’da akşam saatlerinde Sivil Savunma ormanının doğusunda bulunan Mehmet Karakahraman’a ait arazide, henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, kuru otlar ile 10 zeytin ağacı ve 3 akasya ağacı yanarak hasar gördü.

Yangın, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 3 TUTUKLU

Polisin, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen ikisi Gazimağusa ve biri Lefkoşa’da olmak üzere toplam 3 kişi tutuklandı.