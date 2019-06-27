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Polisiye Haberler

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İskele'de uyuşturucu... Ada genelinde polis denetimi... Turunçlu'da buğday yüklü kamyon yandı...

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Polisiye Haberler
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UYUŞTURUCU TASARRUFUNA TUTUKLAMA
 İskele’de A.Y’ye (E-49) ait ikametgahta dün 14.00 sıralarında, polis tarafından yapılan armada yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis basın bülteninde bahse konu şahsın tutuklandığı dile getirildi.


SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ…     
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklandı. 
Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunan bir kişi tutuklandı.    


BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN YANDI
Turunçlu’da dün gece yarısı Hüseyin Harper'in kullanımında bulunan buğday yüklü kamyon seyir halindeyken yandı. Elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yaşandığı düşünülen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu kamyon ve üzerinde bulunan 10 ton kadar buğday tamamen yandı.
 
 

 

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