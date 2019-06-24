Polisiye Haberler

Lefkoşa ve Girne'de polis operasyonu... Diskodaki kavgada bir kişi tutuklandı... Mağusa'da hırsızlık... Ercan'da yüklü parayla çıkış yapmak istedi... Mağusa'da tarla yangını...

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE İZİNSİZ İKAMET ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin dün sabah 08.00 ile bu sabaha karşı 04.00 saatleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen, ikisi Lefkoşa’da, on biri Girne’de toplam 13 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ayrıca Girne’de yapılan denetimlerde, iki kişinin tasarruflarında tecavüz-i alet bulundurduğu; Lefkoşa’da yapılan denetimlerde ise bir kişinin KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaptığı ve iki kişinin de gümrüksüz mal tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.

DİSKO KAVGASINDA ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gazimağusa’da önceki gün bir diskonun avlusunda yaşanan kavgada aranan Ö.G’nin (E-25) Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa'da önceki gün, B.Ş. (K-38) isimli kişinin evinde misafir olarak bulunan kişinin, içinde 800 Euro ve 750 TL nakit para, kredi kartı ve çeşitli evraklar bulunan cüzdanı ile aracına ait yedek anahtarı çaldığı tespit edildi.

İlgili kişinin tutuklandığı bildirildi.

20 BİN DOLARLA KKTC’DEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ercan Hava Limanı’nda dün L.F. (E-38), tasarrufunda bulunan 18 bin 400 ABD Doları ve bin 150 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. İlgili kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

TARLA YANGINI…

Gazimağusa’da dün çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen Ahmet Doğan’a ait 6 dönümlük tarla içerisindeki yangın sonucu 15 zeytin ağacı ve 1 akasya ağacı ile sulama hortumu ve ilaçlama pompasının yandığı kaydedildi. Yangının nedeninin tespit edilemediği de belirtildi.