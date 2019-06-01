Polisiye haberler

Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi... Mağusa'da uyuşturucu...

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Polis dün gece Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu park ve benzeri yerlerde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Haspolat Bölgesinde gerçekleşen denetimlerde ise KKTC’de izinsiz ikamet eden 10 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 145 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

İskele’de gerçekleşen denetimler sonucu kontrol edilen kumarhane ve bahis evlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 405 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, isminin baş harfleri J.A.L. olan 28 yaşındaki gencin kaldığı yurt odasında polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve bir parça foil kağıdı ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.S.’nin (E-25) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.