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Polisiye haberler

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Lefkoşa'da şiddet ve uyuşturucu... Kumarhane'de hile ve hırsızlık...

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Polisiye haberler
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ŞİDDET TEHDİDİNDEN TUTUKLANDI, EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Lefkoşa’da Hint keneviri bitkisi, Gazimağusa’da ise eroin ele geçirildi. 
Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.
Öte yandan Gazimağusa’da ise dün akşam saatlerinde Z.H.T.’ye (E-48) ait valizde yapılan aramada, 10 gram eroin olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Söz konusu maddeye emare olarak el konulurken Z.H.T tutuklandı.


KUMARHANDE HİLE İLE HIRSIZLIK    
Çatalköy’deki bir kumarhanede önceki gün öğleden sonra slot makinesine müdahale ederek normal kazançtan iki katı fazla ödeme yapmasını sağlayan bir kişi tutuklandı.
M.H.’nin (E-30) hileyle 13 bin 646 TL parayı bu yolla çaldığı kaydedilen polis bültenine göre, soruşturma sürüyor.

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