Polisiye haberler

Kıb-Tek çalışanı zimmetine para geçirdi... Esente'de uyuşturucu... Girne'de hırsızlık... Lefkoşa'da kavga... Kaplıca'da kaçak göçmen... Ercanda Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket...

6 BİN TL’Yİ TASARRUFUNA GEÇİREN KIB-TEK ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40), elektrik sayacı üzerindeki rakamları değiştirerek, Kuruma yatırılmak üzere aboneden aldığı 6 bin TL’yi tasarrufuna geçirdiği için tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ocak 2018 tarihinde Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40) bir aboneye ait elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip, sayaç üzerinde yazan 21 bin 511 kws tüketim miktarını sayaç değişim belgesine 11 bin 86 kws yazarak resmi evrakı sahteledikten sonra Elektrik Kurumu’na vererek, 2015-2018 tarihleri arasında aylık fatura bedelini ödemek amacıyla bahse konu şahıstan aldığı toplam 6 bin TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirdi.

A.D. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE, ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

25 Mayıs’ta Esentepe’de H.K.(E-33) ve Y.E.Y.’nin (E-37) kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK



Girne’de dün “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde unutulan kadın cüzdanı ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 euro ve 25 stg nakit para sürüş ehliyetinin M.D.Ö. (E-22) ve B.S. (K-23) tarafından çalındığı tespit edildi.

Çalınan eşyalar ve paralar ile satın alınan 2 bin 750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu zanlı M.D.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındı. M.D.Ö. ve B.S. tutuklandı.



VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampus alanı içerisinde F.K(E-27) ve M.H.K.(E-23), okula çağırdıkları taksi şoförü E.G.(E-38) ile aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada burnuna aldığı darbe sonucu E.G.nin burnu kırıldı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

KAÇAK 11 BANGLADEŞLİ YAKALANDI

Kaplıca köyünün yaklaşık bir kilometre doğusunda dün gece onaylanmış liman olmayan bir yerden, KKTC’de izinsiz olarak ikamet etmekte olan Bangladeş uyruklu toplam 11 kişi, bir sürat teknesi ile KKTC’den çıkış yapmak istedikleri esnada, söz konusu şahıslara yardımcı olan Ö.Y.E-50) ile birlikte suç üstü tespit edilerek tutuklandılar.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’nda dün M.Z.S.A.M. (E-48) tasarrufunda 50 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.