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Polisiye haberler

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Lefkoşa'da uyuşturucu... Girne'de hırsızlık... İnönü Kavşağında yangın... Lefkoşa'daki kayıp kız bulundu...

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Polisiye haberler
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LEFKOŞA’DA 2 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

 Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon sonucundan H.K (E-23) ile Y.E.Ç (E-23), eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde H.K.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada H.K.’nin, Y.E.Ç.(E-23) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve zanlılar tutuklandı.  

HIRSIZLIK

Girne’de Bederettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Coton mağazasına müşteri olarak giden F.M.I. (E-25), B.H.J. (E-27) ve B.S.J. (E-24), almış oldukları toplam 154 Bin 97 TL değerindeki üç adet tişörtü ödeme yapmadan işletme dışına çıkararak çaldı. Polis, zanlıları tutukladı.

YANGIN 

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, İnönü kavşağı yakınlarındaki arazide, bugün sabaha karşı, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alan yayılan yangın sonucunda Veli Esendağlı'ya ait yaklaşık 200 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangının itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

KAYIP KIZ BULUNDU

19 Mayıs tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turşin (K-14), Gazimağusa’da tespit edilerek ailesine teslim edildi.

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